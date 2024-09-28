Эксперт Королева: тренд на повышение спроса на халяль наблюдается с 2021 года

Тренд на здоровый образ жизни меняет привычки людей. Покупатели интересуются более безопасными и чистыми продуктами, а потому смотрят на маркировку "Халяль" — вне зависимости от того, мусульмане они или нет.
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