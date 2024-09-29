РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Бедолажка... ТАК ЖАЛКО ЕГО... Сегодня по телику рассказывали про его мытарства.... ПУСТЬ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ!!!  ХРАНИ ЕГО...Больше суток в ру...
  • анатолий панов
    Они все там малахольные.Трамп назвал Харр...
  • Eduard
    О,за билет не залатила?Во Франции началс...

7-летняя девочка пострадала в ДТП в Ленобласти

7-летняя девочка пострадала в результате ДТП в деревне Куровицы в Ленинградской области. Источник РЕН ТВ сообщил, что девочке диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, также у нее другие небольшие травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх