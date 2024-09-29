7-летняя девочка пострадала в ДТП в Ленобласти

7-летняя девочка пострадала в результате ДТП в деревне Куровицы в Ленинградской области. Источник РЕН ТВ сообщил, что девочке диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, также у нее другие небольшие травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии