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Живая Кубань

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  • Lora Некрасова
    Во дают! Так чего уж там мелочиться. Школы, дет.сады закрыть совсем. Заодно и зарплату учителям и воспитателям платит... Власти Абхазии с...
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730 семей из Краснодара подвергнутся проверке со стороны органов по делам несовершеннолетних

730 семей из Краснодара подвергнутся проверке со стороны органов по делам несовершеннолетних

730 семей из Краснодара подвергнутся проверке со стороны органов по делам несовершеннолетних729 краснодарских семей, находящихся в социально опасном положении, проверит комиссия из медицинских работников, специалистов сферы образования, социальной, психолого-педагогической помощи и органов профилактики по делам несовершеннолетних.

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