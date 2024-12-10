730 семей из Краснодара подвергнутся проверке со стороны органов по делам несовершеннолетних

730 семей из Краснодара подвергнутся проверке со стороны органов по делам несовершеннолетних729 краснодарских семей, находящихся в социально опасном положении, проверит комиссия из медицинских работников, специалистов сферы образования, социальной, психолого-педагогической помощи и органов профилактики по делам несовершеннолетних.
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