Личный состав Краснодарского высшего военного училища посетил экспозиции агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

В ходе торжественного митинга, посвященного агитационно-пропагандистской акции, в котором принял участие начальник училища генерал-майор Шпырня Игорь Валентинович, состоялось награждение граждан Краснодара и Краснодарского края медалью Министерства обороны Российской Федерации «За Помощь и Милосердие» за личные заслуги в оказании содействия военнослужащим.