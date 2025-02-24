Первый трейлер новых эпизодов «Андора»: война, восстание и танцы За два меся...

Первый трейлер новых эпизодов «Андора»: война, восстание и танцыЗа два месяца до премьеры Lucasfilm и Disney выпустили дебютный трейлер второго сезона «Андора», очень дорогого приквела «Изгоя-один» от его сценариста Тони Гилроя («Адвокат дьявола»).