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Финал региональных соревнований по кибербезопасности пройдет на Восточном цифровом форуме

Финал региональных соревнований по кибербезопасности пройдет на Восточном цифровом форуме

Финал региональных соревнований по кибербезопасности Russkiy Defence Game (12+) пройдет в рамках работы Восточного цифрового форума Russky MeetUP & Digital Region (16+, 8-10 июня, кампус ДВФУ, остров Русский, Владивосток), сообщают ИА PrimaMedia.

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