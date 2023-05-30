Финал региональных соревнований по кибербезопасности пройдет на Восточном цифровом форуме

Финал региональных соревнований по кибербезопасности Russkiy Defence Game (12+) пройдет в рамках работы Восточного цифрового форума Russky MeetUP & Digital Region (16+, 8-10 июня, кампус ДВФУ, остров Русский, Владивосток), сообщают ИА PrimaMedia.
Финал региональных соревнований по кибербезопасности Russkiy Defence Game (12+) пройдет в рамках работы Восточного цифрового форума Russky MeetUP & Digital Region (16+, 8-10 июня, кампус ДВФУ, остров Русский, Владивосток), сообщают ИА PrimaMedia.
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