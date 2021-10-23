Подмосковье стало одним из регионов‑лидеров в РФ по темпам проведения переписи населения

РИАМО - 23 окт. По итогам первой недели проведения Всероссийской переписи населения Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по количеству собранной информации, при этом абсолютное большинство жителей передали данные о себе через портал госуслуг.
РИАМО - 23 окт. По итогам первой недели проведения Всероссийской переписи населения Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по количеству собранной информации, при этом абсолютное большинство жителей передали данные о себе через портал госуслуг.
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