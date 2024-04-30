Певец Денис Майданов рассказал о состоянии здоровья и госпитализации

Певец и музыкант Денис Майданов, которому 30 апреля потребовалась скорая медицинская помощь в связи с аллергической реакцией на препараты, рассказал поклонникам, что с ним произошло и поблагодарил всех, кто за него переживал.
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