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Пятый канал

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Фото красивые, реальность другая: как выбрать безопасный гостевой дом для отдыха

Фото красивые, реальность другая: как выбрать безопасный гостевой дом для отдыха

Блогер из Красноярска Анна сняла загородный дом на выходные за 30 тысяч рублей. На фотографиях в интернете — чистота и уют.

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