Аналитик рассказала о вариантах инвестирования 50 тыс. рублей

Имея небольшой объем свободных финансовых средств в 50 тыс. рублей можно рассмотреть различные варианты инвестирования — от классических депозитов до вложений в ценные бумаги, отметила вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.
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