Спецпоказ «Равель: балеты Шеркауи и Вербрюггена»

Музыка Мориса Равеля стала основой для двух разных хореографических миров. В первом спектакле Сиди Ларби Шеркауи обращается к оркестровой версии «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского.
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