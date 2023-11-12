Член конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети в воскресенье выразила мнение, что Вашингтону следует прекратить отправлять Украине помощь Марджори Тейлор Грин предложила больше не направлять Киеву "никаких денег", а также призвала сконцентрироваться на внутренних делах США.
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