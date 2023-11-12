Конгрессвумен Тейлор Грин призвала прекратить финансирование Украины

Член конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети в воскресенье выразила мнение, что Вашингтону следует прекратить отправлять Украине помощь Марджори Тейлор Грин предложила больше не направлять Киеву "никаких денег", а также призвала сконцентрироваться на внутренних делах США.