Книги и музыкальные инструменты доставили из Иркутска в Кировск ЛНР

В рамках гуманитарной помощи, направленной из Иркутска в подшефный город Кировск в Луганской Народной Республике, в центральную городскую библиотеку и школу искусств доставили книги и музыкальные инструменты, сообщили в администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии