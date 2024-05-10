Назван продукт, который особенно полезен для здоровья желудка

Вы знали, что такой диетический продукт, как щавель, обладает множеством целебных свойств, о половине которых даже не слышали? Данная «целебная трава» запускает метаболизм, нормализует щелочную среду в организме.
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