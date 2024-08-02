Булгаков сотрудничает с правоохранителями

Он хочет доказать свою невиновность, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС. «. По уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», - отметил собеседник.
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