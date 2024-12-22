"Это не имеет смысла": План Европы на войну с Россией под угрозой срыва после слов Маска

План Европы на успешную войну с Россией оказался под угрозой срыва после слов американского миллиардера Илона Маска, который со следующего года должен возглавить Департамент эффективности государственного управления.
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