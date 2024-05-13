Двое мужчин погибли в ДТП с мотоциклом в Мытищах

После смертельной аварии в Мытищах завели уголовное дело.Смертельное ДТП произошло в Мытищах. Согласно предварительной информации, мотоцикл «BMW» столкнулся с грузовым автомобилем «MAN», который разворачивался на перекрёстке Широкой улицы и Осташковского шоссе.