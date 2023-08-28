ФОТО: КИРИЛЛ ЗЫКОВ / АГН "МОСКВА", ФОТО: LIGHTFIELD STUDIOS/SHUTTERSTOCK СЕРГЕЙ СТОЛБОВ В столице Прикамья уже четвертый месяц не утихает скандал: одна из тамошних элитных школ стала местом, где патриотам пришлось биться за детей с директором.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ПЕРМИ: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЪЯВИЛА "ВОЙНУ" УЧАСТНИКАМ СВО
Комментарии
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СТ
Сергей Торопчин
Это точно готовят не Штирлица, а больше похоже на Власова.
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1 час.
николай лебедев
В Екб вообще дом терпимости при мэрии создали-чтоб чинушам далеко ходить не надо было отдохнуть от трудов "праведных".
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1 час.
нл
николай лебедев
Педрило, когда у тебя появится лишняя дырка в голове-многие будут рады.
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1 час.
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