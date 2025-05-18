Sony представила новый флагман Xperia 1 VII с улучшенной автономностью

Компания Sony недавно анонсировала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VII, который сохранил емкость аккумулятора на уровне предыдущей модели — 5000 мАч, но получил современный процессор Snapdragon 8 Elite.
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