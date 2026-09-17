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Русский Днепропетровск

184 подписчика

Будет вам заморозка

Будет вам заморозка

Сергей Донецкий 17 сентября 2026 г.   Когда евроукраинским воякам, а дело было летом 2023 года в период очередного контрнаступления, стало особенно ….

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