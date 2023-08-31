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В России нашли способ блокировать телефонные номера мошенников

В России нашли способ блокировать телефонные номера мошенников

Unsplash В Госдуме рассказали о наличии способа блокировать номера мошенников. В ближайшее время будут внесены поправки в закон "О связи", которые обяжут мобильных операторов не пропускать звонки с телефонов, не прошедших верификацию в их базах.

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