В России нашли способ блокировать телефонные номера мошенников

Unsplash В Госдуме рассказали о наличии способа блокировать номера мошенников. В ближайшее время будут внесены поправки в закон "О связи", которые обяжут мобильных операторов не пропускать звонки с телефонов, не прошедших верификацию в их базах.
Unsplash В Госдуме рассказали о наличии способа блокировать номера мошенников. В ближайшее время будут внесены поправки в закон "О связи", которые обяжут мобильных операторов не пропускать звонки с телефонов, не прошедших верификацию в их базах.
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