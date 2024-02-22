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Сегунда 23/24: Символическая сборная 27 тура

Сегунда 23/24: Символическая сборная 27 тура

Лучшие по итогам выходных Рауль Лисоаин («Картахена») Игра на «Ромареде» стала тем моментом, когда вратарь являлся половиной команды, оставил ее в живых, особенно после перерыва, когда черно-белые были в меньшинстве и в конечном итоге подготовил почву к победе.

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