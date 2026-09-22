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Более 5 тысяч бойцов СВО в Подмосковье выбрали выплаты взамен участков

Более 5 тысяч бойцов СВО в Подмосковье выбрали выплаты взамен участков

С начала года жители Подмосковья подали более пяти тысяч заявлений на единовременную выплату участникам СВО и членам их семей вместо предоставления земельного участка.

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