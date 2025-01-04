Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

Дима Качусов ведь чем-то надо оправдывать не дальновидную политику ЕС,на что-то надо списывать истраченные на себя деньги жителейЕС.

Владимир Барышев Боятся Россию все эти твари мерзкие, потому она есть, один этот факт заставляет их трястись помня прошлые победы России!