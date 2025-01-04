Заноза
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Заноза

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Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

Станислав Лещенко Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии.

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Комментарии
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Дима Качусов
ведь чем-то надо оправдывать не дальновидную политику ЕС,на что-то надо списывать истраченные на себя деньги жителейЕС.
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13 час.
Владимир Барышев
Боятся Россию все эти твари мерзкие, потому она есть, один этот факт заставляет их трястись помня прошлые победы России!
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Да пусть пугают чем хотят, жить в постоянном страхе и стрессе, не очень то и приятно. Хотят сходить с ума, зачем им мешать, это их выбор.
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10 час.

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