Царев: украинские олигархи взбунтовались против Зеленского и перешли к Залужному

Политик считает, что отставка президента – вопрос времени. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в беседе со СМИ заявил о том, что средний и крупный бизнес Украины перешел со стороны президента Владимира Зеленского на сторону отправленного им в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.
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