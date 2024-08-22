В трех смоленских детских садах откроются группы для малышей от 1 до 1,5 лет

Туда уже трудоустроены профильные педагоги В трех дошкольных учреждениях областного центра - детских садах №13 «Земляничка», №28 «Надежда», №42 «Чайка» - будут открыты группы для детей от одного года до полутора лет.
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