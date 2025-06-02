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Пожизненно осужденный террорист захотел перевестись в Чечню

Пожизненно осужденный террорист захотел перевестись в Чечню

Пожизненно осужденный за обстрел вертолета под Грозным в 2002 году боевик Доку Джантемиров захотел перевестись в исправительную колонию (ИК) в Чечне.

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