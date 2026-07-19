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Генич – УЕФА: «Почему ситуацию с Трампом осуждаете, а свое поведение считаете корректным? Почему прогибаются перед странами, которые не хотят с нами играть? Двойные стандарты, лицемерие»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выступил с критикой в адрес УЕФА в связи с недопуском российских команд на европейские турниры.

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