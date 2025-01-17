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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу Федерации гребного слалома России. Российские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от соревнований Международной федерацией каноэ (ICF).

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