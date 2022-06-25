Мультимегатонны мощи: Сивков описал потенциал запущенной в серию ракеты «Сармат»

Роскосмос сообщил о запуске серийного производства баллистических ракет «Сармат». Какие «сюрпризы» они способны преподнести потенциальным противникам, рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Роскосмос сообщил о запуске серийного производства баллистических ракет «Сармат». Какие «сюрпризы» они способны преподнести потенциальным противникам, рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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