Минфин может увеличить для банков возмещение по программам льготной ипотеки

Минфин России может увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.
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