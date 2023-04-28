Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jubar
    В России найдены ...
  • Надежда Белугина
    Что предатели в России есть, народ дааавно догадывался. Остальные почему-то только сейчас и то бесфамильно.В России найдены ...
  • Надежда Белугина
    Какой гад разлагает мою малую родину?Бал сатаны в Ярос...

Идеология возможна только одна - патриотизм

Два  месяца   тому  назад  я      написала   следующее: "Когда    я   слышу,  как  некоторые  военкоры  и  примкнувшие  к  ним   граждане  голосят,  что  вот    нам     срочно   нужно      ввести   идеологию,  мне   хочется  взять  что-то  тяжёлое  и  ненужное  и    стукнуть   любителя   идеологии  по  лбу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх