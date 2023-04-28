Идеология возможна только одна - патриотизм

Два месяца тому назад я написала следующее: "Когда я слышу, как некоторые военкоры и примкнувшие к ним граждане голосят, что вот нам срочно нужно ввести идеологию, мне хочется взять что-то тяжёлое и ненужное и стукнуть любителя идеологии по лбу.