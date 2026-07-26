ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российская армия атаковала высокоточным оружием наземного и воздушного базирования украинские предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные сборке, хранении БПЛА различного назначения и комплектующих к ним.
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