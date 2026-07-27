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Нижегородская правда

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В Госдуме объяснили, какие гаражи не попадают под гаражную амнистию

В Госдуме объяснили, какие гаражи не попадают под гаражную амнистию

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщил в интервью ТАСС, что гаражная амнистия охватывает исключительно капитальные гаражи и прилегающие к ним земельные участки.

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