В Госдуме объяснили, какие гаражи не попадают под гаражную амнистию

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщил в интервью ТАСС, что гаражная амнистия охватывает исключительно капитальные гаражи и прилегающие к ним земельные участки.
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