Невидимая сила: истории о том, как тихая поддержка на работе меняет судьбы

Мы привыкли думать, что корпоративная культура держится на регламентах, KPI и умении держать лицо. Но если копнуть глубже, окажется, что самые значимые повороты в профессиональной жизни редко случаются на совещаниях.
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