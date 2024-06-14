В Смоленске подтвердили временное закрытие Дворца культуры профсоюзов

Ранее в смоленском учреждении выявили нарушения, которые не позволяли ему продолжить свою работу Апелляционное определение Смоленского областного суда оставило без изменения решение Ленинского районного суда о приостановлении деятельности НОУККТ «Областной Дворец культуры профсоюзов».
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