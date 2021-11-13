Правительство планирует увеличить помощь гражданам в оплате ЖКУ, Но при этом хотело бы повысить тарифы до реальной стоимости услуг.
Как вырастут коммунальные платежи?
Комментарии
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Артур васильев
александр петров
Достали этой болтовней об очередном повышении тарифов и не только! Взять хотя бы горячую воду и отопление! Аткеды берется теплоноситель ась?? А это оказывается побочный, нами уже оплачченный продукт с тепловых электростанций!.Т.е мы с Вами платим электростанциям за получение электроэнергии. А она получается в следствии нагрева теплоносителя. Вот отработанный теплоноситель, в следствии получения эл.энергии и идет нам с Вами на тепло и нагрев воды!! Но ведь мы этот нагрев уже оплатили!!! Получается мы платим лишь за коммуникации!? Но если сложить все те суммы которые мы платим, у нас трубы должны быть золотыми!!!!! Второй вопрос. Почему мы поставляем свою электроэнергии на экспорт дешевле, чем она стоит для нас с Вами?? Почему "бильзин" и прочее получаемое из нашей нефти у наших покупателей нефти в два и более раза дешевле чем у нас?? Вывод очевиден!! "Дэнэг" хоцца тем, кто прикарманил эти отрасли!! Вот чины нам вещают, что мы платим всего 60% от стоимости услуг!!! Кажется кто то из чинов именно такую циферу называл после гос.переворота!! Но с тех пор, цены выросли на 200 и более процентов!! Это как понимать?? Такое впечатление, что население страны, наши "успешные" держат просто за стадо баранов!!
👍👍
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13 час.
1
Алексей
Куда бы они не росли, они всегда растут только вверх. А правительство не желает экономически обосновать рост зарплат на 70-80% ? А то оно только тарифы обосновывает, чтобы в очередной раз поднять. Если за 3-4 х комнатную квартиру берут коммуналку от 9 до 13 тысяч зимой, с отоплением, то стало быть при росте в 40-50% , коммуналка может вырасти и до 13,5 -20 тысяч в месяц зимой. Но з/п так мало у кого вырастет. Никакого обоснования тарифам нет. Ценообразование на коммуналку очень мутное и непонятное.
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10 час.
2
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