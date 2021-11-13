Как вырастут коммунальные платежи?

Артур васильев

александр петров

Достали этой болтовней об очередном повышении тарифов и не только! Взять хотя бы горячую воду и отопление! Аткеды берется теплоноситель ась?? А это оказывается побочный, нами уже оплачченный продукт с тепловых электростанций!.Т.е мы с Вами платим электростанциям за получение электроэнергии. А она получается в следствии нагрева теплоносителя. Вот отработанный теплоноситель, в следствии получения эл.энергии и идет нам с Вами на тепло и нагрев воды!! Но ведь мы этот нагрев уже оплатили!!! Получается мы платим лишь за коммуникации!? Но если сложить все те суммы которые мы платим, у нас трубы должны быть золотыми!!!!! Второй вопрос. Почему мы поставляем свою электроэнергии на экспорт дешевле, чем она стоит для нас с Вами?? Почему "бильзин" и прочее получаемое из нашей нефти у наших покупателей нефти в два и более раза дешевле чем у нас?? Вывод очевиден!! "Дэнэг" хоцца тем, кто прикарманил эти отрасли!! Вот чины нам вещают, что мы платим всего 60% от стоимости услуг!!! Кажется кто то из чинов именно такую циферу называл после гос.переворота!! Но с тех пор, цены выросли на 200 и более процентов!! Это как понимать?? Такое впечатление, что население страны, наши "успешные" держат просто за стадо баранов!!