Бывший глава Госдепа пытался ускорить начало военных действий между Москвой и Вашингтоном.Войну между Россией и Соединёнными Штатами всеми силами пытался разжечь бывший глава госдепартамента Энтони Блинкен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии