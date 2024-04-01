В Иркутской области правоохранителями по подозрению во взяточничестве задержаны 4 подозреваемых

Как выяснили оперативники, в августе 2022 года будучи чиновником мужчина получил взятку от руководителя лесопромышленного предприятия за подписание мирового соглашения, позволяющего компании возобновить ранее расторгнутый договор аренды лесного участка, а также иную помощь в утверждении этого соглашения Арбитражным судом Иркутской области.