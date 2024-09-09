Фермерские гранты под десять процентов «благодарности»

В суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против экс-министра Карелии Текст, фото: Антонина Кябелева 9 сентября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение одного из самых заметных уголовных дел последних лет.
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