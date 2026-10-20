Певец Шура рассказал о курьезном происшествии во время недавнего выступления. Артист настолько увлекся исполнением песни, что у него выпали зубы прямо перед публикой.
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Вот он кринжулька 😂. Похудел, конечно, заметно на седжаро. А то я помню, какое у него пузико было раньше)) Прям совсем другой человек стал