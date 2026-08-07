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Валентина Родионенко: «Из-за отказа в визах мы сделали замены. Напрасно у кого-то может быть расчет, что таким образом они нас ослабят»

Аналитик сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала бесполезными попытки оспорить невыдачу виз перед стартующим чемпионатом Европы в Хорватии.

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