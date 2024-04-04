Халява смерти подобна

Владимир

То есть своим можно продавать втридорога, а чужим нет? Значит вообще не продавать. США продаёт по такой схеме и ничего, получается. А по поводу дедушки Зю, так ты ошибаешься. Он продался давно Пу, а в КПРФ есть другие, более адекватные люди. И идея эта не лишена смысла. Она лишена смысла для таких как ты, капиталистов, которые своего не упустят. Качают дармовые недра разработанные нашими дедами, и делиться не хотят.