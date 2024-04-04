Здорово же, когда всё бесплатно! Зачем останавливаться на газе и электроэнергии? Давайте ещё хлеб и бензин сделаем бесплатными! И макорошки с крупами! - И колбаску с шашлычком! - кричат из зала.
Халява смерти подобна
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Бирюков
А кто втридорога купит??? Мозги включать надо, когда что-то извергаешь. Ну, если они конечно же есть.
Ответить
15 час.
Валерий Бирюков
Пока у руля КПРФ стоит дедушка Зю, ещё и не такого наслушаемся.
Ответить
15 час.
Владимир
То есть своим можно продавать втридорога, а чужим нет? Значит вообще не продавать. США продаёт по такой схеме и ничего, получается. А по поводу дедушки Зю, так ты ошибаешься. Он продался давно Пу, а в КПРФ есть другие, более адекватные люди. И идея эта не лишена смысла. Она лишена смысла для таких как ты, капиталистов, которые своего не упустят. Качают дармовые недра разработанные нашими дедами, и делиться не хотят.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии