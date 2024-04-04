Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Е Пронина
    он что, солить их будет? премии пусть дают из своей зряплаты-чиновников, депутатов и пр дармоедов))И трупы не отдавать
  • Вячеслав Васильев
    Не тем раздавал Леша .С них теперь и спрашивай .Ах ,да -это же было разбрасывание кюрюр на закрытых вечеринках,для им...Дайте денег, чтоб...

Халява смерти подобна

Халява смерти подобна

Здорово же, когда всё бесплатно! Зачем останавливаться на газе и электроэнергии?  Давайте ещё хлеб и бензин сделаем бесплатными! И макорошки с крупами! - И колбаску с шашлычком! - кричат из зала.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
А кто втридорога купит??? Мозги включать надо, когда что-то извергаешь. Ну, если они конечно же есть.
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15 час.
Валерий Бирюков
Пока у руля КПРФ стоит дедушка Зю, ещё и не такого наслушаемся.
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15 час.
Владимир
То есть своим можно продавать втридорога, а чужим нет? Значит вообще не продавать. США продаёт по такой схеме и ничего, получается. А по поводу дедушки Зю, так ты ошибаешься. Он продался давно Пу, а в КПРФ есть другие, более адекватные люди. И идея эта не лишена смысла. Она лишена смысла для таких как ты, капиталистов, которые своего не упустят. Качают дармовые недра разработанные нашими дедами, и делиться не хотят.
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10 час.

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