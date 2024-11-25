Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области

Украинские войска запустили беспилотники по объектам в Ростовской области. Средства ПВО РФ отражают эту атаку с полуночи, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии