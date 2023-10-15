НАТО обнулится, когда Россия закончит разработку мегаракеты

США требуют, чтобы РФ прекратила разработку "Алабуги" — новейшего оружия, способного обнулить потенциал НАТО! Вашингтон требует, чтобы Россия прекратила разработку новейшего оружия — "Алабуги", способного обнулить военный потенциал всего западного альянса.
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