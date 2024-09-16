Добавим понедельнику настроения ▫️ Вы захватили с собой на работу плойку? Нет? А зря! Как же еще отпраздновать День завитушек, кудряшек, локонов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Добавим понедельнику настроения ▫️ Вы захватили с собой на работу плойку? Нет? А зря! Как же еще отпраздновать День завитушек, кудряшек, локонов.