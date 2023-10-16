Военное крыло «Исламского джихада»* сообщило об обстреле Тель-Авива и Иерусалима

Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое получило название «Бригады «Аль-Кудс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило обстрелы Тель-Авива, Иерусалима и других израильских городов, говорится в заявлении этой организации.