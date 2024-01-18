Астронавты напечатают в космосе часть человеческого колена на 3D-принтере

В случае успешного окончания исследования, врачи смогут заменять повреждённые части тела людей быстро и не прибегать к пожертвованиям или неорганическим имплантатамРазвитие медицины не стоит на месте и учёные находятся в постоянном поиске методов лечения будущего.
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