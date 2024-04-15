Ещё один план Илона Маска может провалиться: беспилотные такси не имеют разрешений, Tesla даже не подавала заявки

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что его компания планирует выпустить беспилотные такси в августе, но два калифорнийских агентства, ответственных за регулирование беспилотных такси, заявили, что они не получили соответствующую заявку от Tesla.
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