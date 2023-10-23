Русские войска уничтожили прикрытие украинского десанта на Правобережье

Артиллерийский расчёт ВСУ прикрывал переправу ДРГ ВСУ через Днепр.Новостной телеграм-канал "Днепровский Рубеж" сообщает, что русская армия пресекла очередную попытку высадки украинского десанта на Левобережье.
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